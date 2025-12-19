¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¡ÖB¥ê¡¼¥°¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤Î»²Æþ¥¯¥é¥Ö¤òÈ¯É½¤¹¤ëÅçÅÄ¿µÆó¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡á2024Ç¯10·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤¯¤¸¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Í½ÁÛ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¡ÖÈóÍ½ÁÛ·Ï¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¤¯¤¸¤òÍèÇ¯9·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò¤Î¿·¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡ÖB¥ê¡¼¥°¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤ÎÁÏÀß¤Ê¤É¡¢ºþ¿·¤·¤Æ·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤Î³«Ëë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ