¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Öe angle¡×¤è¤ê¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤äÏÓ¤Ë´¬¤¤¤Æ»È¤¨¤ë¥¨¥¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡ÖANGV-MSF10-A¡×¤ò2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥°¥ì¡¼¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î2¿§¡£¼ÂÇä²Á³Ê¤Ï5480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ ¥¨¥¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡ÖANGV-MSF10-A¡×¡Ê¥°¥ì¡¼¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡Ë µ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ´¬¤¯¤À¤±¤Ç¥Ý¥ó¥×¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯²Ã°µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡£½¼ÅÅ¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥É¤òµ¤¤Ë¤»¤º¼«Í³¤Ê»ÑÀª¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹