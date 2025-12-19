¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤Ç°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼óÁê´±Å¡¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬2025Ç¯12·î18Æü¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿µ­¼ÔÃÄ¤ÎÈó¸ø¼°¼èºà¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Ï³ËÊÝÍ­¤¹¤Ù¤­¤À¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡Ö²¦¥ì¥³ÇË¤ê¡×¤ËÂÐ¤·¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬X¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«Æü¡Ö¼óÁê´±Å¡¤Î´´Éô¡×¡¢»þ»ö¡ÖÀ¯ÉÜ¹â´±¡×¡¢¶¦Æ±¡Ö´±Å¡¶Ú¡×¡¢ËèÆü¡Ö¼óÁê´±Å¡´Ø·¸¼Ô¡×Ê£¿ô¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼óÁê´±Å¡¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬18Æü¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤À¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Ï³ËÊÝÍ­¤¹¤Ù¤­¤À