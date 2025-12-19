¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤¬½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ñ¹ñ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥Ö¥ê¥Æ¥ó¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡×¡ÊBGT¡Ë¤Î¿É¸ý¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¡ÖX¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¡×¤ä¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤â¤¢¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥³ー¥¦¥§¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹ÆÃÈÖ¡Ø¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥³ー¥¦¥§¥ë¡§Who's The Next?¡Ù¤Ç·ëÀ®¤·¤¿¿·¥Üー¥¤¡¦¥Ð¥ó¥É¤ÎDecember 10¤¬¡¢¥Ð¥ó