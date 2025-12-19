¥Æ¥­¥µ¥¹½£¤Î¥±¥ó¡¦¥Ñ¥¯¥¹¥È¥ó½£»ÊË¡Ä¹´±¤¬¡Ö¥½¥Ë¡¼¡×¡ÖSamsung¡×¡ÖLG¡×¡ÖHisense¡×¡ÖTCL¡×¤Î5¼Ò¤ò¡Ö¥Æ¥­¥µ¥¹½£¤Î»ÔÌ±¤Î¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤òÈëÌ©Î¢¤Ë¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Attorney General Paxton Sues Five Major TV Companies, Including Some with Ties to the CCP, for Spying on Texans | Office of the Attorney Generalhttps://texasattorneygeneral.gov/news/releases/attorney-general-paxton-sues-five-major-tv-