ÉÙ»³»Ô¤ÎÀ­É÷Â¯±Ä¶È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥ÆÅ¹¤ò±Ä¤ß¡¢À­Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÉÙ»³Âç³Ø½Ú¶µ¼ø¤ÎÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬¤­¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£É÷±ÄË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»³Âç³Ø½Ú¶µ¼ø¤ÎÂìÃ«¹°Èï¹ð¡Ê50¡Ë¤Ç¤¹¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂìÃ«Èï¹ð¤Ï´û¤ËÍ­ºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÅ¹Ä¹¤é2¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Å¹ÊÞ·¿¤ÎÀ­É÷Â¯±Ä¶È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÙ»³»ÔÆâ¤Î¥¢¥Ñー¥È