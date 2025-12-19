Î¦¾å¼«±ÒÂâ·ò·³ÃóÆÖÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§ËÜ¸©µÄ²ñ¤Ï¡¢ºÇ½ªÆü¤Î19Æü¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬Äó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ¤òµá¤á¤ëÀÁ´ê¤òºÎÂò¤·¤Ê¤¤µÄ·è¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©µÄ²ñºÇ½ªÆü¡£Î©·ûÌ±¼çÏ¢¹ç¤Î´äÅÄÃÒ»Ò¸©µÄ¤Ç¡ÖÃÏ°è¤Î½»Ì±¤¬ÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í×ÀÁ¤äÀÁ´ê¤ò¹Ô¤¦µÄ²ñ¤Ç¡¢¹ñ¤ËÂÐ¤·½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ëÀÕÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£´äÅÄµÄ°÷¤¬ÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢·ò