Áí³Û45²¯±ß¡ª²Ú¤ä¤«¤Êµ±¤­¤ÈÊ¡¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£½ã¶âÀ½¤ÎÃÖÊª¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤¿¡Ö²«¶âÅ¸¡×¤¬·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤ÎÄá²°É´²ßÅ¹¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈôÌö¤È³«±¿¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡¦¸á¤ä¡¢²«¶â¤Ë¸÷¤êµ±¤¯·§ËÜ¾ë¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÍ¦ÁÔ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ ·§ËÜ½Ð¿È¤ÎÆüËÜ²è²È¡¦Âí²¼ÏÂÇ·¤µ¤ó¤Îµ´¤Ï¡¢º£²ó½é¤á¤Æ²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£¡Ê½ã¶â²«¶âµ´Âç385Ëü±ß ¢¨5ÂÎ¸Â¤ê¡Ë19Æü¤«¤éÄá²°É´²ßÅ¹¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿²«¶âÅ¸¡£Ìó300¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£Áí³Û¤Ï¤Ê¤ó¤È45²¯±ß¡ª¢£