ÇÐÍ¥¤Î¾®ÁÒÁó³¿¡Ê¤½¤¦¤¢¡¢74¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ç¡¢6¥«½ê¤Î¤¬¤ó¤ò¹îÉþ¤·¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£3Ç¯Á°¡¢Â­¼ó¤ò¹üÀÞ¤·¤ÆÀ°·Á³°²Ê¤ËÄÌ±¡¡£ÇØÃæ¤âÄË¤¯¤Ê¤êÅ½¤êÌô¤Ç¤â¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡ÖÎ¾Êý¤ÎÇÙ¤Ë¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡£¡Ê°å»Õ¤«¤é¤Ï¡Ë¤¢¤È1Ç¯¤«2Ç¯¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸åÀìÌçÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤È¡ÖÇ¾¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¶»¤Î¹ü¡¢Ï¾¹ü¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ·×6¥«½ê¡×¤Î