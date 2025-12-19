´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£¡Ö깝죽거리다¡Ê¥«¥×¥Ã¥Á¥å¥Ã¥³¥ê¥À¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö깝죽거리다¡Ê¥«¥×¥Ã¥Á¥å¥Ã¥³¥ê¥À¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤é·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£¡Ö깝죽거리다¡Ê¥«¥×¥Ã¥Á¥å¥Ã¥³¥ê¥À¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦