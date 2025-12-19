¥Û¥ê¥×¥í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤Î¹â¶¶çýÆà¡Ê33¡Ë¤¬¡¢19Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£15Æü¤ËÃË½÷¤ÎÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÁÐ»Ò¤ÏÇ°¤Î¤¿¤áNICU¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×33ºÐ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤Î¹â¶¶çýÆà¡¢ÃË½÷¤ÎÁÐ»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¹â¶¶¤Ï¡Ö12·î15Æü¡¢Ìµ»ö¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË½÷¤ò½Ð»ºÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤ÏÇ°¤Î¤¿¤áNICU¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤¬2¿ÍÁý¤¨¤¿¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë