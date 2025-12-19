¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡×¤ÎÆê¸¶¿¿¼ù¤È½Ð°æÈ»Ç·²ð¤¬£±£¹ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï£Í£Ø¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£µ»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡££²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î¡Ö£Í¡½£±¡×Í¥¾¡Í½ÁÛµ­»ö¤ò¾Ò²ð¡£Æ±µ­»öÃæ¤ÇÍ¥¾¡Í½ÁÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ¯¤À¤è¡©¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÆÇ¤Å¤¤¤¿Æê¸¶¡£