¼¯»ùÅç»ÔµÄ²ñ¤ÎºÇ½ªËÜ²ñµÄ¤¬¤­¤ç¤¦19Æü³«¤«¤ì¡¢»Ô¤¬À°È÷¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¸õÊäÃÏ¤ÎÄ´ººÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 19Æü¤ÎºÇ½ªËÜ²ñµÄ¤Ç¤Ï°ìÈÌ²ñ·×¤Ë47²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤ÉµÄ°Æ56·ï¤¬¡¢¸¶°ÆÄÌ¤ê²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÊäÀµÍ½»»¤Ë¤Ï»Ô¤¬À°È÷¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¸õÊäÃÏ¤ÎÄ´ººÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¤«¤±1620Ëü±ß¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¸õÊäÃÏ¤Ï½»µÈÄ®15ÈÖ³¹¶è¤Ø