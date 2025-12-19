¤â¤¦¤¹¤°¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤¹¡£ ¼¯»ùÅç»Ô¤Î»ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀß¤ò¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°ìÂ­Áá¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µー¤ó¡× ¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÆý»ù±¡¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¤¤ÍÎÉþ¤ËÇò¤¤¤ª¤Ò¤²¤Î¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ä¥È¥Ê¥«¥¤¤Ç¤¹¡£ ¼¯»ùÅçÃæ±û¥íー¥¿¥êー¥¯¥é¥Ö¤ÏËèÇ¯¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ä»ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 0ºÐ¤«¤é4ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»öÁ°¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÊç¤ê¡¢¤­¤ç