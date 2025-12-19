１８日、海南省儋州市で営業許可証を受け取るシーメンス・エナジー（海南）のラース・フォルカー総経理（右から２人目）。（海口＝新華社記者／陳子薇）【新華社海口12月19日】中国の海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」運営が正式に開始された18日、ドイツのエネルギー企業シーメンス・エナジーは海南省儋州（だんしゅう）市でガスタービンの組立拠点とサービスセンターの起工式を行い、併せて現地法人