１８日、海南省儋州市で営業許可証を受け取るシーメンス・エナジー（海南）のラース・フォルカー総経理（右から２人目）。（海口＝新華社記者／陳子薇）【新華社海口12月19日】中国の海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」運営が正式に開始された18日、ドイツのエネルギー企業シーメンス・エナジーは海南省儋州（だんしゅう）市でガスタービンの組立拠点とサービスセンターの起工式を行い、併せて現地法人
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 血だらけの親子発見 3人意識不明
- 2. 住宅で倒れていた4人、死亡確認 室内から血のついたオノや包丁…無理心中か 東京・西東京市
- 3. 駅員が放置した男性、搬送後死亡
- 4. サイトに「非食用」の表示なく…『ビニール製チョコチップ』園児ら137人が誤食 認定こども園のクリスマスケーキ作りに何が――サイバー攻撃でアスクルに発注できず 京都・八幡市
- 5. ５１歳・華原朋美、新“アー写”画像を公開！「痩せたり太ったり…今が１番私らしいと思います」
- 6. 台湾・台北で無差別に切りつけ…2人死亡 7人けが 男は百貨店から飛び降り死亡
- 7. かなで 病院行くも医師にがく然
- 8. 人気芸人「XENO」への改名を発表
- 9. オープンハウス 初任給40万円に
- 10. 佐久間氏 2次会行かなくなった訳
- 1. 血だらけの親子発見 3人意識不明
- 2. 住宅で倒れていた4人、死亡確認 室内から血のついたオノや包丁…無理心中か 東京・西東京市
- 3. 駅員が放置した男性、搬送後死亡
- 4. サイトに「非食用」の表示なく…『ビニール製チョコチップ』園児ら137人が誤食 認定こども園のクリスマスケーキ作りに何が――サイバー攻撃でアスクルに発注できず 京都・八幡市
- 5. オープンハウス 初任給40万円に
- 6. 税務署職員が1516回転売→退職
- 7. ドアノブも サウナ火災の謎3つ
- 8. バス乗り遅れた生徒13km歩かせる
- 9. 親子4人死亡 現場からおのと包丁
- 10. ひろゆき氏 中学時代に万引き
- 1. 開発に失敗 カレッタ汐留の現在
- 2. 病院のトイレ利用→悲痛な訴え
- 3. 佳子さま突然の婚約発表の可能性
- 4. 「年収の壁」引き上げで合意
- 5. 佳子さま波紋も…批判は的外れか
- 6. 画像の性的加工 被害8割が中高生
- 7. 一念発起 65歳で通訳ガイドに
- 8. 核兵器持つべき 発言に怒りの声
- 9. 火災も非常ボタン「電源切れ」
- 10. 診療報酬本体3.09％引き上げで調整
- 1. 台湾・台北で無差別に切りつけ…2人死亡 7人けが 男は百貨店から飛び降り死亡
- 2. 無差別に刺傷→飛び降りる 台湾
- 3. 訃報は誤報と訂正直後に…天国へ
- 4. 台北市中心部で再び襲撃事件
- 5. 台北で発生した襲撃事件 1人死亡
- 6. 日本移住 きっかけ「ONE PIECE」
- 7. 米大統領 日本の永住権を停止へ
- 8. 大規模停電後を経ても親中 実態
- 9. 中国資本が買収→異様な光景に
- 10. ブラウン大銃撃事件 容疑者死亡
- 1. M12の衝撃「災厄」起こる可能性
- 2. 防衛財源の所得増税は27年 政府与党、1％付加
- 3. 高速道路でバイト 高時給の職種
- 4. 保険証 そのまま捨てて大丈夫か
- 5. 「ピーナッツ」を連結子会社化
- 6. サービス無料→有料へ変更に共感
- 7. 格安SIM キャリアメールの実情
- 8. 頭いい人がやっていること
- 9. 西東京に出現のスーパーがスゴい
- 10. 堀江氏「もう限界」医療費の構造
- 1. ゴーストレストランの深刻な問題
- 2. Windows Terminal 新機能が登場
- 3. LINE通知来ない 原因&対策法解説
- 4. 米ゲームタイトルがチート検出
- 5. 女性といつも会話弾む男性の特徴
- 6. パソコン 驚異的な値上げ目前か
- 7. NVIDIA スタジオ認定のPC発売
- 8. NVIDIA「RTX 50」生産減の可能性
- 9. SHOEI キャリーケース第1号発売
- 10. グーグルアース上に建てられた「砂上の楼閣」──この建物は誰がつくったのか？：画像ギャラリー
- 11. Google翻訳アプリ SF的な新機能
- 12. バルミューダ旗艦店「BALMUDA The Store Aoyama」を見てきた。トースターやコーヒーメーカーも体験できる
- 13. スマホサイズで手軽に立体視映像が撮れる3Dカメラ搭載Androidデバイス「XREAL Beam Pro」を試す！外観や基本機能などを紹介【レビュー】
- 14. Android スマホからPCにロック
- 15. DirectX 12が10周年。メッシュシェーダー、レイトレーシング、DirectStorage実装、さらなる機能拡張へ
- 16. [SIGGRAPH2015]Vol.03 SIGGRAPH展示会場よりみえてくるCG業界の流行とは
- 17. 1万円台半ばで買える低価格なSIMフリースマホ「moto e6s」をファーストインプレッション！外観や基本機能などを紹介【レビュー】
- 18. 幻の任天堂製プレイステーション、スーパーFXチップを搭載予定だった？
- 19. AMD「Ryzen 9 7945HX」発表、Mobile向けに3D V-Cache搭載Ryzen 9を投入
- 20. ESR、25Wワイヤレス充電に対応する車載ホルダー
- 1. BD会見中にくも膜下 相手に言及
- 2. 今季のMVP選ぶなら? 落合氏即答
- 3. ベッツ、WBCは出場辞退 「出るつもりだった」から一転…理由は妻が「いなかったら離婚すると」
- 4. 「他サポながら可愛い…」 発表された京都の新ユニが話題沸騰のワケ 背中に発見「いたー！」
- 5. 納得いかない 文春報道うけ説明
- 6. フランクフルト、J3熊本FWを獲得
- 7. 契約成立の日に腱断裂→破断
- 8. 米誌 佐々木朗希を「スターに」
- 9. 大谷のカード 4億6500万円で落札
- 10. ヒロムが棚橋弘至に負けた理由
- 1. ５１歳・華原朋美、新“アー写”画像を公開！「痩せたり太ったり…今が１番私らしいと思います」
- 2. かなで 病院行くも医師にがく然
- 3. 人気芸人「XENO」への改名を発表
- 4. 佐久間氏 2次会行かなくなった訳
- 5. 篠田が落選…裏に「例の騒動」か
- 6. ヒカルと進撃のノアが離婚発表
- 7. ラブホで鏡がやぶれ「奥に部屋」
- 8. 『転スラ』第4期、異例の全5クール放送 来年4月から連続2クール放送で映像＆あらすじ公開
- 9. 「酒のツマミ」松本人志作詞「チキンライス」で4年9カ月の歴史に幕 ほぼノーカットの大悟トークで締め
- 10. 岡村隆史&石橋貴明の2ショに反響
- 1. 義父の愛人の妹と「秘密の関係」
- 2. 15歳上と性交渉少ない…一刀両断
- 3. おっぱい四重苦 母親に似るの嫌
- 4. まるで20代「童顔美熟女」の実像
- 5. 夫と娘から「バカ扱い」女性が涙
- 6. 40代OLがもう買わない冬服 3選
- 7. 7分で首〜背中が軽くなるケア
- 8. もう迷わない 冬服の制服化テク
- 9. 週7で使いたい「きれいめバッグ」→【ZARA】で値下げになってた、、！
- 10. 「セサミストリートマーケット」からキュートでハッピーなアパレル＆小物のホリデーコレクション「Our Kind of Holiday」が登場！
- 11. 1枚でサマになるキャミワンピ
- 12. 操作の快適さが魅力のトラックボールマウスが静音化！【ロジクール】のマウスがAmazonに登場中‼
- 13. 疲労回復 20分間のストレッチ
- 14. 女性が出てこない トイレで何が
- 15. 40・50代「寒い日のお出かけ」何着る？【ハニーズ】穿くだけであったか♡「優秀ボトムス」
- 16. 「お正月飾り」の正しいしきたり
- 17. 奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめクリスマスイベントまとめ5選[2025年12月20日〜25日]
- 18. 【GU】冬服が勢ぞろいの「年末祭」第1弾スタート。ブルゾン1000円引きに高機能リブT990円などお得が盛りだくさん《25日まで》
- 19. ドン小西、懐かしいアムラーファッションを見て「20年前のガールフレンドの名前を思い出した」とジョーク連発
- 20. キャンメイク25年冬新作｜『パウダーチークス』＆『クリームチーク』の新色など全3品をレビュー