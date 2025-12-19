Ç¯¤ÎÀ¥¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÏÃÂê¤Ç¤¹¡£ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤ÎÍÄÃÕ±à¤Ç¤Ï19Æü±à»ù¤¿¤Á¤¬Ìß¤Ä¤­¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÌß¤Ä¤­¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Î¤´¤È¤¦ÍÄÃÕ±à¤Î±à»ù¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£ ÂçÊ¬»Ô¤Î¤´¤È¤¦ÍÄÃÕ±à ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢±à¤¬ËèÇ¯¤³¤Î»þµ¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£19Æü¤âÇ¯Ä¹¤Î±à»ù¤¿¤Á¤¬±±¤ÈµÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢¡±à»ù¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊQ.¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ë¡Ö¤Ú¤Ã¤¿¤ó¤¹¤ë¤È¤³¤í