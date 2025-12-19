2024Ç¯¡¢ÂçÊ¬¸©±±µÏ»Ô¤Î¾¦Å¹³¹¤Çµ¯¤­¤¿²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÉ²Ð¿åÁå¤òÀß¤±¤¿¸ø±à¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÉü¶½Êý¿Ë¤¬18ÆüÌë¡¢»ÔÄ¹¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÂçÊ¬¸©±±µÏ»Ô 2024Ç¯11·î¤Ë±±µÏ»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÃæ±ûÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹ÄÌ¾Î¡ÖÈ¬Ä®ÂçÏ©¡×¤Î°ì³Ñ¤Çµ¯¤­¤¿²ÐºÒ¤Ç¤ÏÅ¹ÊÞ¤ä½»Âð¤¢¤ï¤»¤Æ15Åï¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ È¯À¸¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯1¤«·î¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¡¢18ÆüÌë¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Ê¤É¤Çºî¤ë¡ÖÈ¬Ä®ÂçÏ©²ÐºÒÉü¶½Ï¢·È²ñµÄ¡×¤¬Éü¶½Êý¿Ë°Æ¤ò¥á