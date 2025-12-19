¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ê°áÁõ¤Ç2ÆüÏ¢Â³¤Î±Ä¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Úµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¦ÎÉ¤Á¤ã¤ó¡Û¡ÖºòÆü¤Ï°ìÆü½ðÄ¹¤Çº£Æü¤Ï°ìÆüÁÈÄ¹¡×ÂÐ¾ÈÅª¤Ê°áÁõ¤Ç2ÆüÏ¢Â³¤Î±Ä¶È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡ÖºòÆü¤Ï°ìÆü½ðÄ¹¤Çº£Æü¤Ï°ìÆüÁÈÄ¹¡£¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¤â¤Î¤ÎÎÙ¤Ë¡¢ÇòÃÏ¤Î±©Æó½Å¤È¹õÃÏ¤Ë¶â¤ÎÌÏÍÍ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÌæÉÕ