¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤ëÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤ä¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¥¢¥ó¥µ¡¼¡ÉÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¾±»Ê¤Ï¡Ö¥Ò¥âÌîÏº¾±»ÊÃÒ½Õ¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²¿ÅÙ¤âÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤¬µ¤Ê¬¤ò°­¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ËÍ¤ÎÊý¤Çºï½ü¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖÈðëîÃæ½ý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç