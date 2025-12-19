J¥ê¡¼¥°¤Ï18Æü¡¢º£·î14Æü¤ÎJ3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨ÀïÂè2Àï¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅMFÌøÄ®³¡ÍÔ¤ËÂÐ¤·¤Æ2»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¤ÈÈ³¶â10Ëü±ß¤Î½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÌøÄ®¤Ï¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î¸åÈ¾38Ê¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤È¤â¤Ä¤ì¤Æ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾ÂÄÅ¤Ï1-1¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¤â¤Î¤Î2Àï¹ç·×¥¹¥³¥¢¤ÇµÚ¤Ð¤º¡¢Íèµ¨¤ÏJFL¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£J¥ê¡¼