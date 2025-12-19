¹­Åç¤È¾¾»³¤ò·ë¤Ö¹âÂ®Á¥¤Ë¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¥ê¥Ë¥¢¥¸¥§¥Ã¥È¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì19Æü¤«¤é±¿¹Ò¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ë¥¢¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¹âÂ®À­Ç½¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤ÄÁû²»¤äÍÉ¤ì¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢Ç³Èñ¤Ï½¾Íè¤è¤êÌó3³äºï¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ú2025Ç¯12·î19ÆüÊüÁ÷¡Û