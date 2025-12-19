19Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¹ñÏ¢Âç³Ø¤Ç¹Ö±é¤¹¤ë¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¥È¥«¥¨¥ÕÂçÅýÎÎ¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥óÂçÅýÎÎÉÜÄó¶¡¡ËË¬ÆüÃæ¤Î¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¥È¥«¥¨¥ÕÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¹ñÏ¢Âç³Ø¤Ç¹Ö±é¤·¡¢ºòº£¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤ò½ä¤ê¡Ö³Ë¤Î´íµ¡¤¬ºÆ¤Ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤ÈÆüËÜ¤¬³ËÊ¼´ï¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Î¾¹ñ¤¬·³½Ì¤Ë¸þ¤±¡ÖÂÐÎ©¤òÏÂ¤é¤²¡¢»ØÆ³ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï¥½Ï¢»þ