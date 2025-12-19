2025Ç¯12·î17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¼óÅÔ¥É¡¼¥Ï¤ÇFIFA¡Ê¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤ÎÍý»ö²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÂçÎ¦¤´¤È¤ÎÃË½÷ÊÌ½Ð¾ìÏÈ¤¬·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢ÏÈ¤Ï¡¢ÃË»Ò¤¬ºÇÂç¤Ç3.5¡¢½÷»Ò¤¬2¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤«¤éÃË»Ò2¡¢½÷»Ò2.5¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¾ì¹ñ¿ô¤âÊÑÆ°¤·¡¢ÃË»Ò¤¬12¥Á¡¼¥à¡¢½÷»Ò¤¬16¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö½÷»Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢Í½Áª¤Ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬½Ð¾ì