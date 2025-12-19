¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬£±£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡ÖÁÆÉÊ£Ï£æ£æ£ã£é£á£ì£Ã£è£á£î£î£å£ì¡×¤ò¹¹¿·¡£¾Ð¤¤ÈÓ¡¦Å¯É×¤Ë¤è¤ë¡Ö£Ô£È£Å£×£²£°£²£µ¡×¤Î¿³ºº¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈ¯¸À¤ËÂçÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£Å¯É×¤Ï£±£·Æü¡¢¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë£Æ£ÍÂçºå¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÀÖ£í£á£ò£õ¡×¤Ç¡Ö£Ô£È£Å£×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¥³¥á¥ó¥È²ó¿ô¤¬ÁÆÉÊ¤¬£µ²ó¡¢Å¯É×¤¬£²²ó¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤½¤ó¤Êº¹¤¢¤ó¤Í¤ä¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥ª¥ì¡¢¤½¤ó¤À¤±¤·¤«¥³¥á¥ó¥È¤µ¤·