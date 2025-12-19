¥µ¥ß¡¼¤Ï¡¢ÀßÎ©50¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥íËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òSODA¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ë ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖSNKRDUNK(¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥À¥ó¥¯)¡×(¥¹¥Ë¥À¥ó)¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)20»þ¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£2003Ç¯10·î¤Ë½éÂå¡Ö¥Ñ¥Á¥¹¥íËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥íËÌÅÍ¤Î·ý¥·¥ê¡¼¥º¡×