¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë °¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¿åÆ»ÎÁ¶â¤òÊ¿¶ÑÌó15%°ú¤­¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ Ë­¶¶»Ô¤Ï¡¢Êª²Á¹âÆ­¤Î±Æ¶Á¤ä¿åÆ»»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½ÂÐºö¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿åÆ»ÎÁ¶â¤Î²þÄê¤ò¹Ô¤¦¾òÎã²þÀµ°Æ¤ò»ÔµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¡¢19Æü¤Ë»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ´ðËÜÎÁ¶â¤ò¸º³Û¤¹¤ë°ìÊý¡¢¿åÎÌÎÁ¶â¤Ï1Î©Êý¥áー¥È¥ë¤¢¤¿¤ê29±ßÁý³Û¤·¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç15.1%¤ÎÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ °ìÈÌ²ÈÄí¤ÎÊ¿¶Ñ¤Î·î20Î©Êý¥áー¥È¥ë¤ò»È