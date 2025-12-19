¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¤Ç¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡£ÈÈ¹Ô¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬¥«¥á¥é¤Ëµ­Ï¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°3»þÈ¾¤´¤í¡¢Å¹¤Î³°¤Ç¸÷¤ë¼Ö¤Î¥é¥¤¥È¡£¤¹¤ë¤È¡¢Æþ¤ê¸ý¤ËÀª¤¤¤è¤¯ÄÉÆÍ¡£±¿Å¾¥ß¥¹¤«¤È»×¤¤¤­¤äºÆ¤ÓÄÉÆÍ¤·¡¢Æþ¤ê¸ý¤ò¤³¤¸³«¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¶¯ÅðÃÄ¤Ç¤¹¡£ÌÜÅö¤Æ¤ÏÂç¤­¤ÊÇò¤¤È¢¡£ÂçÎÌ¤Î¸½¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëATM¤Ç¤·¤¿¡£¶¯ÅðÃÄ¤Ï¥í¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¼Ö¤ÈATM¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢¶¯°ú¤Ë°ú¤­¤º¤ê½Ð¤·Æ¨Áö