¥È¥ë¥³¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÍè»ö¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²þÁõÃæ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î2³¬¤Ë¤¤¤ëÃËÀ­¡£°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢Å·°æ¤¬È´¤±Íî²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÌµ»ö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£1³¬¤Î¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬Â­¤«¤éÍî²¼¤·´ñÀ×Åª¤Ë¥¹¥È¥ó¤ÈÃåÃÏ¤¹¤ë»Ñ¡£¼ê¤ÎÊÕ¤ê¤ò²¡¤µ¤¨¡¢´é¤ò¤æ¤¬¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ­¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂçÇú¾Ð¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¦¤«¤Ä¤ËÅ·°æ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃËÀ­¡£¤«¤¹¤ê½ýÄøÅÙ¤ÇºÑ¤ó¤À