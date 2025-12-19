¶ÐÌ³Àè¤Î¹â¹»¤Î½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ½÷À­¤òÅð»£¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µ¶µ»Õ¤ÎÃË¤Ë¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤­¤ÎÍ­ºáÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸Å¸ýÂçÊåÈï¹ð¡Ê38¡Ë¤Ï8·î¡¢¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÊÌÚ¸©¤Î¸©Î©¹â¹»¤Î½÷»Ò¹¹°á¼¼¤ä½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢½÷À­¤òÅð»£¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±§ÅÔµÜÃÏºÛ¤Ï19Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢¡Ö³Ø¹»Æâ¤ÎÀßÈ÷¤Î¾ì½ê¤äÍøÍÑ¾õ¶·¤òÇÄ°®¤Ç¤­¤ëÎ©¾ì¤Ë¾è¤¸¡¢¹ªÌ¯¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ°­¼Á¡×¡Ö±ä¤Ù29¿Í¤â¤Î½÷À­¤¬Åð