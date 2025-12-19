¥Ð¥ì¥¨¸ø±é¡Ö¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡×¤Î²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤¿Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¡á19ÆüÌë¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¡ÊÂåÉ½»£±Æ¡ËÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï19Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤òË¬¤ì¡¢¥Ð¥ì¥¨¸ø±é¡Ö¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡×¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥­¡¼¤Î¡Ö»°Âç¥Ð¥ì¥¨¡×¤È¤µ¤ì¤ëÌ¾ºî¤Ç¡¢¤´°ì²È¤ÏµÒÀÊ¤«¤é¸«Æþ¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¤ò½ä¤ëÊª¸ì¤ÇÎãÇ¯¡¢Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¸ø±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£