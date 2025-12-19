ÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²­¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¡¢Á´Àþ¤Ç±¿µÙ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë£Ê£ÒÈ¬¸ÍÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Ê£ÒÅìÆüËÜÀ¹²¬»Ù¼Ò¤Ï£±£¹Æü¡¢Á´Àþ¤Ç£³£°Æü¸áÁ°£¹»þ¤«¤é±¿Å¾ºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìÉô¶è´Ö¤Îµ×»ü±Ø¡Ê´ä¼ê¸©µ×»ü»Ô¡Ë¡½»­±Ø¡ÊÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¡Ë´Ö¤Ç¤Ï¡¢£²£²Æü¤«¤é±¿¹Ô¤òºÆ³«¤¹¤ë¡£»Ä¤ëÈ¬¸Í±Ø¡ÊÆ±¡Ë¡½»­±Ø´Ö¤Ç¤â£³£°Æü¤«¤éºÆ³«Í½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡££¸ÆüÈ¯À¸¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢È¬¸ÍÀþ¤Î¹â²Í¶¶¤Ç¶¶µÓ¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬¤Ï¤¬¤ìÍî¤Á¤ë¤Ê¤É¡¢