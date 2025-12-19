¼«Ì±¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÎ¾ÅÞ¤ÎÀ¯Ä´²ñÄ¹¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¡¢´µ¼Ô¤ËÄÉ²ÃÉéÃ´¤òµá¤á¤ëÉÊÌÜ¤Ë¤Ï¼¾ÉÛ¤ä°ßÄ²Ìô¤Î¤Û¤«¡¢²òÇ®ºÞ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£