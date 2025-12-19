¡Ø¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢TGC ¹­Åç 2025¡Ë¤¬2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹­Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢DXTEEN¡¢STU48¡¢¤·¤Ê¤³¡¢WILD BLUE¡¢Da-iCE¡¢FRUITS ZIPPER¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ØTGC ¹­Åç 2025¡ÙDXTEEN¡¢¹­ÅçÊÛ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤­¤å¤ó©¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC ¹­Åç 2025¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö1ÁÈÌÜ¤Ë¤Ï¡¢JO1¡¦INI¤ÎÄïÊ¬¤È