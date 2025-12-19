『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 広島 2025）が2025年12月6日（土）に広島グリーンアリーナにて開催され、一ノ瀬美空（乃木坂46）、川粼桜（乃木坂46）、岡崎紗絵、土方エミリらが登場した。『TGC 広島 2025』乃木坂46・一ノ瀬美空＆川粼桜、アメリカンスタイルでTGC初ランウェイ©ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025ヨーロッパ・