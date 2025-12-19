¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÈþ¤·¤¤³­¡¢º£¤¬½Ü¤Î¥Ò¥ª¥¦¥®³­¤Ç¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÂ£ÅúÍÑ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢Ä¹ÅçÄ®¤Ç¤Ï½Ð²Ù¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ÅçÄ®½ô±ºÅç¤Î¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿ÍÜ¿£¥«¥´¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï²«¿§¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢»ç¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ê³­¡£º£¤¬½Ü¤Î¥Ò¥ª¥¦¥®³­¤Ç¤¹¡£¥Û¥¿¥Æ¤è¤ê¾®¤Ö¤ê¤Ê¤â¤Î¤ÎÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ê»ÝÌ£¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý¤Ï»É¿È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»«¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥¤¥ë¤·¤ÆÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª´«¤á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê¶ÓÀ¹