º¸¤«¤é¡§ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤µ¤ó¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖBARNEYS NEW YORK GIFT WEEK 2025¡ÝGINZA Christmas Edition¡Ý¡×¤È¤·¤Æ¡¢12·î17Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶äºÂËÜÅ¹¤Ç¥Û¥ê¥Ç¡¼¥®¥Õ¥ÈÆÃÊÌ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£12·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¡ÖBARNEYS NEW YORK GIFT WEEK 2025 ¡ÝGINZA Christmas Edition¡Ý