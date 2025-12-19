µþÅÔÉÜÌÚÄÅÀî»Ô¤Î¡Ö¶³¿ÎµÜÀ×¡×¡ÊÆ±»ÔÄó¶¡¡ËÊ¸²½¿³µÄ²ñ¤Ï19Æü¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤ËÀ»ÉðÅ·¹Ä¤¬Â¤±Ä¤·¤¿¡Ö¶³¿ÎµÜÀ×¡×¡ÊµþÅÔÉÜÌÚÄÅÀî»Ô¡Ë¤òÆÃÊÌ»ËÀ×¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤è¤¦Ê¸Éô²Ê³ØÁê¤ËÅú¿½¤·¤¿¡£ÄÅ·ÚÈ¾ÅçÃæ±ûÉô¤Ë¤¢¤ë¶áÂå½»ÂðÄí±à¡ÖÀÅÀî±à¡×¡ÊÀÄ¿¹¸©ÃæÇñÄ®¡Ë¤òÌ¾¾¡¤Ë¡¢¥æ¥êÂ°¸¶¼ï¤ÎÂçµ¬ÌÏÀ¸°éÃÏ¡Ö¹ùÅçÊÒÌî±º¤Î¥«¥Î¥³¥æ¥ê·²Íî¡×¡Ê¼¯»ùÅç¸©»§ËàÀîÆâ»Ô¡Ë¤òÅ·Á³µ­Ç°Êª¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤âµá¤á¤¿¡£¶³¿ÎµÜ¤Ï740Ç¯¤ËÁ«ÅÔ¤µ¤ì¡¢3Ç¯3¥«·î±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£Ê©¶µ¤Ë¤è¤ë