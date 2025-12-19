¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤¯¤¸¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊJSC¡Ë¤¬¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Í½ÁÛ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¡ÖÈóÍ½ÁÛ·Ï¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¤¯¤¸¤òÍèÇ¯9·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£