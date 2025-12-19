£Î£È£ËÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç?¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ª¾îÍÍ?¤Î¡Ö¤ª¥ê¥è¤µ¤Þ¡×¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¡¦ËÌ¹áÆá¡Ê¤­¤¿¡¦¤«¤Ê¡á£²£¸¡Ë¤¬¡¢¤ÈÆ±¶É¤ÎÍ¼Êý¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡Ö¸á¸å£Ì£É£Ö£Å¥Ë¥å¡¼¥¹¡¼¥ó¡×¤Ë£Ö£Ô£Ò½Ð±é¡£°Õ³°¤¹¤®¤ëÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤¬ÄÁ¤·¤¤ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤Ë¡¢¹¾Æ£¸©ÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤Î¾·¤­¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥­¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¤Î¤Á¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ëÁê¼êÌò¡£¤½¤ó¤Ê¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢ÌÔ