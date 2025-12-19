³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤ß¡¢±ßÁê¾ì¤¬1¥É¥ë¡á157±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Æü¶ä¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò0.5¡ó¤«¤é0.75¡ó¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¹ç¸å¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î²ñ¸«Ãæ¤Ë±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¡£¿¢ÅÄÁíºÛ¤¬²ñ¸«¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÍø¾å¤²¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¸å¤Î·ÐºÑ¡¢Êª²Á¡¢¶âÍ»¾ðÀª¼¡Âè¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Íø¾å¤²¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÂ®¤á¤ë¤Î¤Ë¿µ½Å¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é±ß¤¬Çä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£