¡Ö¥ß¥¹FLASH2026¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î3¿Í¤¬¡¢FLASH¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Ý¥Ö¥é¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤Î¥ß¥¹FLASH2023¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£ÃÃ¤¨¤¿ÂÀ¤â¤â¤Ç¥­¥Ã¥¯¡ª20ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Î¡Ö2´§¡×¤È¤Ê¤ëÈÄÌîÍ¥²Ö¤µ¤ó¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÌÀ²»¤µ¤ó¡¢DVDÅù¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÇÈÆá½ï¤µ¤ó¤Î3Ì¾¤Ç¤¹¡£À²Å·¤ÎµÜ¸ÅÅç¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿9¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î