¿·Ç¯¤òÁ°¤Ë²¬»³¸©ÏÂµ¤Ä®¤Î¿À¼Ò¤ËÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡¢¡Ö¸á¡×¤Ë°ø¤ó¤ÀµðÂç³¨ÇÏ¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÏÂÝæ¿À¼Ò¤ËÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡×¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü³¨ÇÏ¤ªÌÜ¸«¤¨¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÈôÌö¤¹¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ú²¬»³¡¦ÏÂµ¤Ä®¡Û ÏÂÝæ¿À¼Ò¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¹â¤µ8¥áー¥È¥ë¡¢Éý10¥áー¥È¥ë¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü³¨ÇÏ¡×¤Ç¤¹¡£¿À¼Ò¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢»²ÇÒ¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¤È¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü³¨ÇÏ¡×¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£Ç¯¤Ï¡¢»û¤ä¿À¼Ò¤Î°ÆÆâÈÄ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê