Íèµ¨J3¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï19Æü¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óDF¹õÌÚ¹¸Ê¿¡Ê36¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·§ËÜ¸©½Ð¿È¤Î¹õÌÚ¤ÏÂçÄÅ¹â¤«¤éº´²ìÂçºß³Ø»þ¤Î2010Ç¯¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅö»þJ2¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë²ÃÆþ¡£13Ç¯¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤ÇÅö»þJ2·§ËÜ¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢15Ç¯¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ´°Á´°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é·§ËÜ°ì¶Ú¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤­¤¿¡£º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ë¤â2»î¹ç½Ð¾ì¡£ÆÀÅÀ¤Ïµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼éÈ÷¿Ø¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£