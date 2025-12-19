»°²ÏÏÑ¤ËÉâ¤«¤Ö°¦ÃÎ¸©ÆîÃÎÂ¿Ä®¤Î¡Ö¼ÄÅç¡×¤Ë¤¢¤ëÍ£°ì¤ÎÃæ³Ø¹»¡¢¼ÄÅçÃæ³Ø¹»¤¬2027Ç¯3·î¤ËÊÄ¹»¤·¡¢ÆîÃÎÂ¿Ãæ³Ø¹»¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅç¤ÇÍ£°ì¤ÎÃæ³Ø¹»Ž¢¼ÄÅçÃæ³Ø¹»Ž£¤¬2027Ç¯3·î¤ËÊÄ¹» Ž¢ÆîÃÎÂ¿Ãæ³Ø¹»Ž£¤ËÅý¹ç¤Ø À¸ÅÌ¤Ï¹âÂ®Á¥¤È¥Ð¥¹¤ÇÄÌ³Ø °¦ÃÎŽ¥ÆîÃÎÂ¿Ä® ¡Ö¼ÄÅç¡×¤ÏÃÎÂ¿È¾Åç²­¤Î»°²ÏÏÑ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆîÃÎÂ¿Ä®Î©¼ÄÅçÃæ³Ø¹»¤ÏÅç¤ÇÍ£°ì¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¤¹¡£ÆîÃÎÂ¿Ä®¤ÏÄ®Æâ¤Ë5¤Ä¤¢¤Ã¤¿Ãæ³Ø¹»¤ÎºÆÊÔ¤ò¿Ê¤á¡¢¤ª¤È¤È¤·³«¹»¤·¤¿