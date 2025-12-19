Ê¡²¬³ÆÃÏ¤Ç¤Ïº£½µËö¤â¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÅ·¸õÅù¤ÇÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë Åß¤ÎËÌ³¤Æ»Å¸ ¡ÖÂç´ÝÅ·¿À½ÐÅ¹50¼þÇ¯¡×¤òµ­Ç°¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¥Ð¥¿¡¼¤Î¤¤¤È¤³¡×¤¬¶å½£½é½ÐÅ¹¡£²ÖÈªËÒ¾ì¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹½éÅÐ¾ì¤Î¡ÖËÌ³¤Æ»½½¾¡¥Á¡¼¥º¥³¡¼¥ó¥Ñ¥ó¡×¤Î¼Â±éÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£Æü»þ:12·î30Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å7»þ¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å5»þÊÄ¾ì¡Ë¾ì½ê:Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹ ËÜ´Û8³¬ºÅ¾ìht