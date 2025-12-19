²£ÉÍ»Ô¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Î°ì»þÊÝ¸î»ÜÀß¤Ç¡¢µë¿©¤Ë¤è¤ë½¸ÃÄ¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²£ÉÍ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃæ±û»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¡×¤Î°ì»þÊÝ¸î»ÜÀß¤Çº£·î14Æü¤ÎÍ¼Êý¤«¤é»ùÆ¸¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÓÒÅÇ¤ä²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀß¤«¤éÊó¹ð¤ò¤¦¤±¤¿»Ô¤ÎÊÝ·ò½ê¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢13Æü¤Îµë¿©¤ò¿©¤Ù¤¿2ºÐ¤«¤é17ºÐ¤Î»Ò¤É¤â26¿Í¤È¿¦°÷¤é8¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ34¿Í¤Ë¿©ÃæÆÇ¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á7¿Í¤ÎÊØ¤«¤é¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ