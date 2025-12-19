県道陥没事故を巡り、事故の状況を説明する有識者委の永田尚三委員長＝19日午後、埼玉県八潮市埼玉県八潮市で1月、陥没した県道にトラックが転落し男性運転手（74）が死亡した事故で、地元の草加八潮消防局の有識者委員会は19日、一連の救助活動に関する中間報告を公表した。陥没の穴への進入方法やクレーンを使った作業など一連の救助内容について「妥当性を欠くものではない」「唯一取り得る方法だった」などとし、おおむね問