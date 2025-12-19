¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï19Æü¡¢´±Å¡¶Ú¤Î³ËÊÝÍ­È¯¸À¤Ë´Ø¤·¡ÖÈ¯¸À¤¬»ö¼Â¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜÊý¿Ë¤È°Û¤Ê¤êÌäÂê¤À¡×¤Èµ­¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÏÈ¯¸À¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¼Â´Ø·¸¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£