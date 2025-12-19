¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓÂëÇ·¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎºØÆ£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹Î¾À¯Ä´²ñÄ¹¤Ï19Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢»ÔÈÎÌô¤ÈÀ®Ê¬¤¬»÷¤¿¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤Î´µ¼ÔÉéÃ´¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ´µ¼Ô¤ËÄÉ²ÃÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£