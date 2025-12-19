¡ÚÎøÉ±¢÷ÂçÀï¡Û 12·î19Æü¤è¤ê»öÁ°ÅÐÏ¿³«»Ï ²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë DMM GAMES¤Ï¡¢ÎøÉ±¶¥±é¡ªÀïÍð¥Ð¥È¥ëRPG¡ÖÎøÉ±¢÷ÂçÀï¡×¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤òDMM GAMES/App Store/Google Play¤Ë¤Æ12·î19Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£ ËÜºî¤Ï¡ÖÎøÉ±¥·¥êー¥º¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥²ー¥àºîÉÊ¡£»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£